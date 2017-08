Zatímco v USA nejsou katastrofické scénáře na středních školách ničím nečekaným, v ČR se s ozbrojencem či útokem na studenty běžně nesetkáváme. Přesto se nyní vytvářejí přesné postupy pro případ šíleného střelce. „Chceme mít znalý personál škol i studenty,“ uvedl náměstek hejtmanky pro bezpečnost Vít Rakušan (STAN).

Během auditu by se mělo zabezpečit šest až osm škol. „Zatím se jedná o pilotní projekt na školách, které se přihlásily dobrovolně, bez tlaku ze strany úřadu. Mají tedy skutečný zájem o věc, odezva i spolupráce s nimi je výborná,“ doplnil na dotaz Novinek Rakušan. Doufá, že do budoucna se zájem zvýší.

Praktický nácvik přepadení školy

Studenti by si měli v rámci auditu vyzkoušet i nácvik, při kterém se do škol někdo pokusí cíleně proniknout. Bude se při něm zjišťovat, kam až by se dostal. Výsledky tohoto takzvaného terénního bezpečnostního auditu, který se bude konat v září, školy dostanou spolu s dalšími výstupy o měsíc později.

„V říjnu školy dostanou výsledky bezpečnostního auditu a během října a listopadu bude ve spolupráci s policií následovat nácvik se studenty a pedagogickým sborem. Každá škola dostane doporučení, co má zlepšit,“ pokračoval Rakušan.

Z celé akce vzejdou také zásahové karty pro policii, které jasně definují pohyb studentů při krizové situaci i místo, kde se v těchto případech shromáždí. „Nehrajeme si na vojáky, nechceme ze škol dělat pevnosti, chceme být pouze připraveni na aktuální hrozby,“ vysvětlil dále Rakušan.

Připravenost na krizovou situaci, nebo branná výchova?

Náměstek odmítl, že by se do škol kraj snažil vracet „ideologicky zabarvenou brannou výchovu”. „Ale kurzy krizové připravenosti, kde by se žáci seznámili s postupy při poskytování první pomoci, s postupy při dopravní nehodě, blackoutu, povodních či teroristickém útoku, to jsou cenné a využitelné kompetence, které mohou zachraňovat životy i v mírové době,“ dodal.

Na složitou problematiku branné výchovy a její případné povinné znovuzavedení nejsou jednotné názory. [celá zpráva]

Ministerstvo školství přitom aktivity Středočeského kraje podporuje. „Téma je v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro základní a střední školy. Bezpečnostní hrozba se může týkat i České republiky, a proto také byla ustavena Meziresortní expertní skupina pro bezpečnostní témata pod vedením MŠMT,“ napsalo Novinkám na přímý dotaz.

Už dříve se konala různá školení – impulzem byla tragická událost ve Žďáru nad Sázavou, kdy se na střední školu dostala duševně nemocná žena a ubodala studenta. [celá zpráva]