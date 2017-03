Čeští vědci vyvinuli první nekovový magnet, který funguje i při pokojové teplotě

Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého (UP) v Olomouci vyvinuli nekovový magnet, magnetický uhlík. Podařilo se jim to s využitím grafenu, což je právě supertenká forma uhlíku. Magnetické vlastnosti si zachovává až do pokojové teploty, což se dosud nepodařilo.