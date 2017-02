Toho, že se naše galaxie pohybuje, si vědci všimli už před 30 lety, doteď ale netušili, proč se tak děje. „Ve vesmíru jsme nyní objevili prázdný prostor, který nás tlačí – respektive nás nepřitahuje. Je to stejné, jako při přetahování lanem. Když je na jedné straně víc lidí, lano se táhne ve směru k nim, a pryč od té slabší strany,“ vysvětlil CNN astronom Brent Tully z Institute for Astronomy v Honolulu.

Nevěděli jste, že se naše galaxie pohybuje? Jen se nad tím zamyslete. Opravdu, všechno se hýbe. Země se otáčí kolem své osy a zároveň obíhá kolem Slunce. Slunce a zbytek naší sluneční soustavy obíhají kolem středu Mléčné dráhy. Mléčná dráha, společně s dalšími galaxiemi v nadkupě Laniakea, se řítí vesmírem rychlostí dva milióny kilometrů za hodinu.

Naše sluneční soustava je jen maličkou částečkou galaxie zvané Mléčná dráha. A jelikož letí naše galaxie, tak i my se necháváme unášet proudem. astronom Brent Tully

Všechen ten pohyb ale není samoúčelný nebo beze směru. Vědci se už dlouho domnívají, že naše galaxie je přitahována do oblasti, kde se už nacházejí desítky dalších. Leží 750 miliónů světelných let daleko a nazývá se Shapleyho nadkupa galaxií.

„Ve většině případů je to tak, že galaxie se od sebe vzdalují kvůli expanzi vesmíru,“ říká astronom Brent Tully. „Nicméně na každou z nich působí i přitažlivé síly jejich sousedů, které způsobují vyšinutí ze směru pohybu, do míst s vysokou hustotou a pryč od oblastí s nízkou hustotou. Naše sluneční soustava je jen maličkou částečkou galaxie zvané Mléčná dráha. A jelikož letí naše galaxie, tak i my se necháváme unášet proudem.“

Jeden tlačí, druhý táhne

S pomocí silných teleskopů se vědcům podařilo vytvořit 3D model galaktického proudění. Všechny galaxie, Mléčnou dráhu nevyjímaje, přesně kopírují rozvrstvení hmoty. Vzdalují se tedy z pustých, prázdných oblastí vesmíru a letí směrem k těm víc zaplněným.

Objevili jsme vzorec proudění podobný vodnímu toku, který díky gravitaci teče dolů z kopce. astronom Brent Tully

Během modelování galaktického toku objevili astronomové z Honolulu dipólový repeler, což je jakési místo gravitační anomálie – odpuzovač, který od sebe odtlačuje všechny galaxie.

„Objevili jsme vzorec proudění podobný vodnímu toku, který díky gravitaci teče dolů z kopce,“ vysvětluje Brent Tully. „A pak jsme zkusili takový matematický trik, kdy jsme převrátili směr gravitace, abychom viděli, kde v takovém případě proudy končily. A tím místem byl dipólový repeler.“

Svítivé galaxie jsou velmi husté a koncentrované, což způsobuje tah Shapleyho nadkupy galaxií. Vědci teď ale věří, že Mléčnou dráhu to vesmírem jen netáhne. Stejně silný je i tlak kosmické prázdnoty v pozadí.

Jelikož má dipólový repeler velmi nízkou hustotu a v jeho obří prázdnotě se nachází jen pár galaxií, chová se tato oblast jako odpudivá síla. Vesmír je odpuzovačů a přitahovačů plný, ale jelikož přitahovače jsou jasné a zářivé, vědci si jich snadněji všimnou. Odpuzovače – repelery – díky své nízké hustotě vypadají jen jako temné, pusté kouty, a to bez ohledu na jejich obří velikost.

O dipólovém repeleru nebo galaxiích, které se v něm nacházejí, se toho zatím příliš neví. Vědci se na něj ale teď hodlají soustředit. Věří, že jim pomůže pochopit, jak vesmír funguje a co se v něm odehrává.