Zpustošený Rabštejnek zachránili pro budoucnost kamarádi z dětství

„Nemá cenu se rozepisovat o tom, jak se dětské sny lišily od reality. Jaká dřina je dozdít metr krychlový zdiva, který váží víc než dvě tuny a který není ve zdi silné dva metry skoro ani vidět. Přitom máte ty dva tuny kamene čtyřikrát v ruce. Když kámen nesete ze stráně na hromadu, z hromady na lešení, z lešení usadit do zdi, znovu zvednout a podhodit maltou - a to musí kámen na dané místo pasovat. Máme štěstí, že kámen nemusíme lámat ve skále jako naši předci, ale sebereme ho ve stráni pod hradem.

Každý rok na konci dubna nám vydatně pomáhají kamarádi brigádníci, stejnou oporu v dobrovolnících máme i při letních brigádách. Za šest let oprav jsme do hradu "vrátili" již skoro 100 metrů krychlových zdiva. Posledním počinem bylo osazení původního pseudorománského okna do západní zdi hradního paláce. Letos jsme odpracovali skoro 1300 hodin.

Lidé se nás ptají, jak je možné, že nám chodí tolik lidí na pomoc. Nevíme, asi když vidí blázny, kteří se nadchli do záchrany kulturní památky, tak jim to zkrátka nedá a alespoň na chvíli se chtějí vrátit do dětství, stejně jako my. Do budoucna uvažujeme např. o částečném zviditelnění zdí v předhradí, které se zachovaly jen jako terénní nerovnosti a jsou skryté pod zemí,” řekli Vít Novák a Aleš Sýkora.