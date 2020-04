Zdražení potravin si samoživitelky všimly hned. Dokázaly vybrat peníze pro nejpotřebnější z nich

Papriky skoro za 140 korun, květák téměř za stovku. Potravinové banky pro jednotlivce nyní nefungují a ani tradiční školské projekty "obědy do škol" nebo "ovoce do škol" nepomohou, když se děti učí doma. Mnoho rodičů přišlo o práci úplně, jiní jsou na 60 procentech příjmu z ošetřovného. Některé matky pracovaly pouze na DPP a nemají nic, pokud jim nechodí ani výživné.

Zakladatelka klubu Dana Pavlousková, též samoživitelka, mimo jiné vycházela z toho, co zjistila z vlastního výzkumu, jehož výsledky zveřejnila v závěru roku 2018. Tehdy vyplynulo, že „finanční situace umožňuje zařazovat pravidelně do jídelníčku ovoce a zeleninu jenom každé čtvrté matce samoživitelce. Čtvrtina tak činí jenom někdy a necelá pětina je do nákupu nezařazuje vůbec nebo pouze když jsou zlevněné”, vyplynulo z ankety, které se účastnilo 1154 respondentek z celé České republiky.