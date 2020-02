Štětsko: region krásných roubenek, hrůzných rozvalin i skalních reliéfů

Prezidentské stěhování

Za zmínku ve městě, které je známé papírnou, rozhodně stojí prezidentské sousoší prezidentů Masaryka s Benešem. Několikrát ho museli schovávat, před Němci i před komunisty.

Mělo být odhaleno v říjnu 1938, jenže to přišli Němci, takže ho narychlo ukryli v Mělníku, po válce zase zmizelo do skladu ve Štětí, Vítězný únor nebyl oběma prezidentům nakloněn.

Na krátko byl pomník od roku 1968 do 1970 vystaven, pak opět musel zmizet. Před štětskou školou stojí od 7. března 1990. Autorem dvojsoší je sochař Václav Šára.

Krása i nekrása

V regionu se po válce vyměnilo obyvatelstvo, v některých obcích je to stále vidět na ruinách domů, někde i zámků, jako třeba na totální rozvalině v Chcebuzi. Opravdu pozoruhodná je Radouň, ležící přes kopec severně od Štětí. Nad ní se tyčí na vrchu obec Chcebuz s výrazným kostelem svatých Petra a Pavla, zřejmě jde o jeden z kostelů postavených knížetem Boleslavem II.

Ale zpět k Radouni. Zdáli upoutá světlá kopule obřadní kaple židovského hřbitova postavená z betonu v roce 1920. Hřbitov z roku 1789 je sice uzamčen, ale zeď kolem něho je nízká, takže stojí za to se vydat odvozovou cestou mezi hložím a trnkovými keři do mírného kopce nad obcí. Židů bylo v oblasti poměrně dost, všichni po okupaci putovali do Terezína.

V Radouni stojí na náměstí nádherně opravená kaple svatého Floriana roku 1767, ve vsi uvidíte řadu krásně opravených roubených i podstávkových domů, také stavení v empírovém slohu. Ne všechny domy jsou ale udržované, i tady je občas k vidění hrůza.

V lese mezi Radouní a Chcebuzí je malé pískovcové skalní město. Cesta je tu velmi romantická, ale neznačená, takže jsem měl dost potíž najít skalní rytiny Netopýr a Had. Proč tu jsou, jsem se nedopátral. Je tu i docela velká jeskyně, která zřejmě slouží jako něčí obydlí. Možná tu přespávají trampové.

Částí Chcebuze jako by se přehnalo zemětřesení, pozůstatky rozsáhlého empírového zámku jsou na odstřel. Že by ho někdo dal do kupy, je čirá iluze, i když to ošumělý volební plakát slibuje. V ruinách jsou i další pozdě barokní a empírové domy. V Chcebuzi se natáčely i sekvence filmu Lidice.

Památková zóna architektury

Brocno stojí kilometr od Chcebuze. Zachovalo se tu několik nádherných hrázděných domů a empírových statků, na návsi stojí bývalá kaple, tu prý používá k jednání místní podnikatel. Na jedné straně dřevěná krása, na druhé opět ruiny. Brocenskou dominantou je barokní dvůr Jaršlovských s velkou budovou sýpky. Na dolním kraji obce stála tvrz, barokně ji přestavěli na zámek, také pustá a chátrá.

To je jedna část Štětska, v další se nachází areál vodních sportů Račice, a oblast Snědovicka. Krajem se vine Naučné putování loupežníka Štětky, Labská cyklostezka a cyklotrasa 0057 a Labská vinařská stezka. Žlutá značka vede ze Štětí do Želíz, cestou uvidíte Hraběcí kapli, jeskyni Mordloch, plastiky Václava Levého Had, Harfenice, mariánskou kapli.