Seniory v Bohumíně bude na výlety po okolí vozit cyklorikša

Radnice za speciální vozítko s elektropohonem zaplatila 156 tisíc korun. Cyklorikšu bude provozovat Centrum sociálních služeb Bohumín. Seniory vyvezou ven buď jejich příbuzní, kteří si budou moci rikšu zdarma vypůjčit, nebo dobrovolníci. „V Bohumíně už několik let dobře fungují projekty pro seniory založené na dobrovolnické bázi, například hodinový vnuk. Počítáme s tím, že i do projektu senior rikši se zapojí studenti našich dvou středních škol - Gymnázia Františka Živného a Střední školy Bohumín,“ potvrzuje vedoucí sociálního odboru bohumínské radnice Daniel Ucháč.

Nápad cyklorikši je starý osm let a pochází z Dánska. Ujal se v dalších 40 zemích. V Česku začalo jezdit seniorské vozítko poprvé loni v Otrokovicích na Zlínsku, projekt oslovil i radní v Břeclavi, Kadani a Ústí nad Labem. Letos k nim přibyl i Bohumín.



„Pro seniory, kteří mají potíže s mobilitou, pořádáme už devět let prohlídky města autobusem s komentářem. Nápad s cyklorikšou, díky níž mohou imobilní lidé vyjet na výlet se svými příbuznými, nás oslovil a zalíbil se nám. Dostanou se ven, uvidí město a jeho okolí z jiné perspektivy a ještě stráví volný čas společně s rodinou. V případě, že někdo příbuzné nemá nebo žijí daleko, vypomohou dobrovolníci,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha. Dodal, že město ročně investuje do seniorských projektů a aktivit zhruba tři miliony korun. Za to Bohumín letos v září opakovaně ocenila krajská rada seniorů jako nejpřívětivější město pro seniory v celém Moravskoslezském kraji.