Šedesát příběhů o českém cestovatelském srdci

Obsahuje šedesát příběhů pozoruhodných cest. Některé se vryly a přetrvávají v živé paměti, jiné jsou polozapomenuté, některé neznámé. Přibližují výpravy často velmi rozdílných cílů i způsobů realizace. Společným pojítkem jsou sen, odvaha a úsilí k jeho naplnění, potřeba poznání, a to i sebe sama, mnohdy hranic vlastního já.

Sotva u nás existuje, kdo by neznal legendární cestovatelskou dvojici Hanzelka – Zikmund. Únor 1948 je zastal na jejich první, velmi úspěšné výpravě. Těžko říci, jak by se odvážné plány realizovaly, přijít s nimi o něco později. Něco napovídá osud obou slavných cestovatelů, současně výrazných osobností po roce 1968. Zapomenuté příběhy vypovídají o těch méně známých či neznámých.

A co když se někdo rozhodne třeba objet zeměkouli na bicyklu? Nebo Šlápoty - čtyři mladé holky, sportovkyně a horolezkyně rozhodnou dojít pěšmo po svých do Mexiko City na olympijské hry. Za rok, jak si slíbily, na podzim 1968 na místo dorazily. To již doma začínal velmi dlouhý podzim.