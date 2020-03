Ředitelka Sklářského muzea Nový Bor přednášela v klatovském Pavilonu skla

Můžete v krátkosti shrnout vaši přednášku?

Hovořila jsem k tématu aktuální výstavy v PASKu Secesní sklo z Nového Boru, na kterou naše muzeum zapůjčilo bezmála 40 exponátů. Kurátorka výstavy, historička skla PhDr. Jitka Lněničková, zde představuje v rámci výstavního cyklu české secesní sklo z různých regionů. V letošním roce se dostalo na sklářskou oblast Novoborska, jehož specialitou bylo sklo malované. Takže já zde hovořila o sklářské produkci, především malovaného skla, na Novoborsku na přelomu 19. a 20. století a jejích specifikách.

Jak se vám líbí klatovský PASK?

Jsem nadšená! Zaprvé je to opravdu zdařilá a moderní rekonstrukce objektu ze šedesátých let. Člověk skoro nepozná, že to není úplně nový dům. A za druhé mne samozřejmě okouzlila krásná sbírka skla slavné firmy Löetz, která je tu vystavena. Je to zážitek a určitě návštěvu doporučuji nejen milovníkům skla.

Můžete pohovořit o novoborském sklářském muzeu?

Je nejstarším sklářským muzeem u nás a po slavném muzeu v Benátkách je druhým nejstarším sklářským muzeem na světě. Máme neobvykle uspořádanou stálou expozici. Ne chronologicky, jak to bývá ve sklářských muzeích, ale podle rafinačních neboli zušlechťovacích technik. Máme expozici malovaného, rytého, broušeného a hutního skla doplněné dobovými modely řemeslných dílen. Pořádáme čtyři krátkodobé výstavy do roka, akce a programy pro děti. Na návštěvnost si stěžovat nemůžeme a jsme za to rádi. Největší akcí letošního roku budou oslavy 150 let existence novoborské sklářské školy.

Vím, že děláte zajímavé projekty IGS. O co jde?

IGS = International Glass Symposium – tedy mezinárodní sklářské symposium, které se v Novém Boru koná každé tři roky už od roku 1982. Symposium pořádal Crystalex - největší sklářský podnik v tehdejším Československu. V době absurdní normalizace to byla skutečně nevídaná akce, kdy do malého severočeského městečka za železnou oponou přijeli sklářští výtvarníci z celého světa. Pamětníci na to často a rádi vzpomínají. Dvakrát bylo konání symposia v ohrožení, ale tradici se podařilo udržet. Dnes je hlavním pořadatelem Město Nový Bor ve spolupráci se sklářskými školami a firmami, které desítkám výtvarníků a designérů poskytují své provozy. Je to největší akce svého druhu na světě. Z celého světa se sjede svérázná sklářská komunita a je to jeden velký sklářský mejdan. Už začínáme připravovat další IGS, které se bude konat příští rok 30. 9. – 3. 10. 2021.

Jaký vztah máte k šumavskému sklářství?

Šumavské sklo je nádherné a technologicky velice zajímavé. Ale přiznám se, že já jsem zamilovaná do novoborského skla, a to už mi asi zůstane. Jsem absolventkou novoborské sklářské školy, obor malířka skla. Mému srdci je nejbližší sklo malované. Nepřestává mne fascinovat jeho stylová a technologická rozmanitost. Novoborští malíři skla byli naprostá špička svého oboru a vymysleli spoustu nových malířských technik, které se používaly jen v této oblasti.