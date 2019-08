Přepyšské kormidlo poprvé s mezinárodní účastí a nejvyšším počtem plavidel

Přepyšské kormidlo má dvě kategorie – do 15 let a dospělých. V té první se zaregistrovaly lodě Neandrtálec, Čapí hnízdo, Skautky a Kat Mydlář a mezi dospěláky SOS, Černý bůh, Osada špekáčků, Simpsonovi, Hrabě Drákula, Ano, šéfe a Tiger I.

To Skautky v krojích si zřejmě odskočily přímo z tábora, o čemž svědčil stan, stožár s vlajkami, kytara i připravená pagoda. Z posledního účastníka kategorie do 15 let - kata Mydláře se šibenicí, sekerou, špalkem a několika lebkami na palubě - šla hrůza na dálku, natož když dorazil ke břehu. Členům jury doslova přecházel zrak nejen nad kreativitou, ale i nad šikovností „závodníků“ při zdolávání tratě na rybníku Dvorském a body nešetřili.

Pak přišel rychlý návrat na zem a rovnou do srdce Evropy v podobě Osady špekáčků s pravými českými trampy i voňavými buřty. To Homer a Marge Simpsonovi naopak tzv. nevytáhli paty z domu a na loď si vzali celý obývák. Další v pořadí hrabě Drákula dokázal dokonce popřít Archiméda a jeho větu o tělese ponořeném do kapaliny, protože se plavil s celým hradem, na kterém nechybělo ani cimbuří. Kuchtík z Ano, šéfe přesvědčil, že v kuchyni je jako ryba ve vodě, navíc během vaření (či plavení) stihl ulovit živou husu. Deváté klání zakončil legendární válečný tank německé výroby Tiger I, který do Přepych dorazil snad až od Stalingradu – aspoň únava tankisty v cíli tomu nasvědčovala.