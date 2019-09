Malá noční hudba na Festivalu F. L. Věka. Mozartův hit přiveze Barocco sempre giovane

Na Festivalu F. L. Věka není Barocco sempre giovane žádným nováčkem, naopak velice vítaným souborem. Co jste si připravili pro letošní rok?

Letos zazní skladby dvou autorů: W. A. Mozarta a F. Mendelssohna-Bartholdyho. Dvě Mozartovy serenády, od Mendelssohna potom smyčcová symfonie a houslový koncert. Není bez zajímavosti, že se v obou případech jedná o autory, kteří tvořili od raného dětství a velmi mladí také zemřeli. Mendelssohnův Houslový koncert d moll i jeho dvanáct smyčcových symfonií pochází ze stejného období, a to z let 1821 - 1823, tedy mezi skladatelovým 12. a 14. rokem věku. Posuďte sami, jak se dá komponovat ve 12 letech.

Názvu Barocco sempre giovane zůstáváme věrní a barokní hudbou se zabýváme opravdu rádi a s chutí, nicméně repertoárový záběr souboru je dnes už mnohem širší. Klasicismus, zejména Mozart, už je samozřejmostí, máme nastudováno třeba několik Dvořákových děl, Janáčka, další romantiky, ale i autory soudobé. Posluchači festivalu mohli v podání BSG slyšet například i Ástora Piazzollu. Pro nás, jako interprety, je to práce velice pestrá i náročná. Osobně vidím ve schopnosti pojmout takto široký repertoár velký potenciál. Musíme to však hlavně zvládnout v co nejvyšší možné kvalitě.