Legendární herec Vladimír Pucholt přeletěl Atlantik. Na besedu v Dobrušce přijel s Janem Kačerem

Oba dva vzácní hosté dokázali, že jsou obdařeni ojedinělým talentem a přístupem ke ztvárnění rolí či režii, symbolem pevných postojů, společného pohledu na režim, společnost, divadlo i film. To všechno vyústilo v přátelství, které nesmazalo ani čtyřicet let, kdy je dělil Atlantik a kdy jim nebylo dopřáno se vídat.

Navíc to všechno umožnili „ochutnat“ návštěvníkům setkání, které se v úterý 21. ledna stalo svátkem pro milovníky stříbrného plátna a divadla nejen z Dobrušky a okolí, ale doslova z celé republiky. Výjimečnost této chvíle potvrdila i přítomnost kamer České televize, která umožnila nahlédnout do zaplněného kinosálu divákům hlavního večerního zpravodajského pořadu Události.

Jan Kačer se vyznal z toho, že pro něj Vladimír Pucholt ztělesňuje herectví s velkým „H“, po kterém on sám tolik toužil: „To není reprodukce nějakého textu, to není ilustrace života. Herectví je skutečně tvorba, kdy člověk má talent svou osobnost vměstnat do tisíce jiných lidských osudů a vyjádřit je třeba jen jednou větou.“