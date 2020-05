Knihovna v Bačetíně zažila výměnu generací a rekonstrukci prostor během nouzového stavu

Především velký pocit zodpovědnosti. V podstatě každý, koho zde potkáte, vám řekne: Boženka = knihy. Ona vystavila první průkaz, ona doporučila a sehnala knihu, ona byla jistotou knihovny. Působila přísným dojmem, ale byla s ní obrovská legrace, přestože nás dělila spousta let. Ve chvíli, kdy mi nabídla tykání, jsem jí naprosto propadla. Boženka měla víru a zásady a přes to nejel vlak. Myslím, že spoustě z nás takový pevný jízdní řád v životě chybí.

Moji rodiče vždy četli a automaticky se to přeneslo i na mě, děti kopírují rodiče. I když starší bratr se ke čtení rozhodl až po třicítce, o to vášnivěji se věnuje knihám dodnes. Nenápadně soupeříme v obsahu i objemu knihovny. Je pravda, že naše generace neměla IT zatížení, takže kniha byla naprosto běžnou součástí života.