K příležitosti Světového dne pomočování nabídnou odborníci Vítkovické nemocnice speciální konzultace

I proto Vítkovická nemocnice, která je členem skupiny Agel, nabídne až do konce června možnost konzultací v dětské nefrologické ambulanci i bez předchozího doporučení dětského lékaře.

„Je třeba zmínit, že pomočování do určitého věku dítěte je přirozený biologický jev. Pokud přetrvává déle, rodiče a jejich děti by se neměli bát ani stydět tento problém řešit. Pokud jsou problémy dlouhodobé, je to pro děti velmi stresující jev, který v nich vyvolává pocit hanby a strachu,“ uvedla MUDr. Jana Geržová z dětské nefrologické ambulance Vítkovické nemocnice v Ostravě.