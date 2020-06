Díky novému vozíku nejsem v životě o nic ochuzen, říká muž s roztroušenou sklerózou

„Jsem schopný zvládat větší vzdálenosti i převýšení s vynaložením méně energie a pohybovat se s větší jistotou a přesností. Vozík mi poskytuje dobrou oporu zad a také ulehčuje přesun na fyzioterapii do KM kinepro v Olomouci, kde s trenérem dvakrát ročně rehabilituji pomocí Vojtovy metody, jež mi hodně pomáhá, a kde vždy dostanu cvičební plán na další období. S novým vozíkem je pro mě vše mnohem snazší a plynulejší, za jehož pořízení vděčím Nadaci Agel,“ pochvaluje si Youcef, který denně protahuje a posiluje svaly podle cvičebního plánu, aby aktivně trávit čas v přírodě a cestováním se svou partnerkou, ale i vyrážet za kulturou na výstavy, koncerty a do kin.

„Vždy nás potěší, když můžeme pomoci handicapovaným k lepšímu, pestřejšímu a plnohodnotnějšímu životu, jako se to povedlo v případě pana Youcefa, kterého díky příspěvku nadace už nebude limitovat nevhodné vybavení, ale naopak mu poskytne vytouženou svobodu pohybu,“ uvedla Bc. Veronika Dostálová, členka správní rady nadace.

„Nejdříve se u mě střídaly ataky, kdy se můj stav vždy výrazně zhoršil, s remisemi, kdy jsem se vrátil takřka do stavu jako před tím. Ale vždy jsem na tom byl hůř až do doby, kdy jsem se nakonec definitivně ocitl na vozíku. Ten byl pro mě špatně ovladatelný a sloužil spíš pro to, aby mne někdo někam odtlačil,“ vzpomíná Youcef na trpké období a dodává, že věděl, že chce být nezávislý, svobodný a pohyblivý i na vozíku.