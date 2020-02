Bubeník Tokhi bojuje proti šikaně. Letos poprvé pod záštitou Police ČR

Tokhi, autor projektu Bubny do škol , je všestranný a talentovaný hudebník. Působí pěknou řádku let jako facilitátor skupinového bubnování. Vyučuje také hru na perkuse a improvizaci, skládá, píše texty, a hlavně pořádá workshopy pro školy, které se těší velké oblibě nejen díky atmosféře, která na show vládne, ale hlavně díky jeho poslání.

Zájem o Bubny do škol je opravdu velký a svědčí o tom i fakt, že v loňském roce se s projektem spojila Policie ČR v rámci edukativní tour k pomněnkovému dni, který má veřejnosti připomenout Mezinárodní den pohřešovaných dětí, jeden z nejsmutnějších celosvětových svátků.

Edukativní tour je vždy velmi úspěšná a bude pokračovat i v letošním roce. Nad projektem Bubny do škol převzal záštitu policejní prezident Jan Švejdar.

„Minulý rok jsme tento projekt spojili s Policií ČR a odjeli jsme tour, jako prevenci proti útěkům z domova a ztraceným dětem obecně. Další intenzivní spolupráce se chystá a já mám obrovskou radost, že opět máme důvěru z nejvyšších míst Policie ČR, která od roku 2020 převzala záštitu nad celým projektem - pro nás je to veliké vyznamenání,“ komentuje udělení záštity Tokhi.

S Bubny do škol vyráží Tokhi a jeho tým po celé České republice už dvanáct let a za tu dobu za sebou mají stovky vystoupení na základních školách. Projektem prošly tisíce dětí. I když hudebníci nemají ambici suplovat hudební výchovu, bývá často takto mylně chápán. Bubny a trubky jsou prostředkem k tomu, aby si děti užily kolektivní činnost a všechny pochopily, že je jsou stejně důležité. Žáci a mnohdy i jejich učitelé za podpory zkušeného lektora vytvoří během jedné hodiny funkční hudební těleso.

„Bubny do škol je především interaktivní zábavná show, která vede k uvolnění napětí. Tento speciální workshop je prevencí proti šikaně, je to nová forma vzdělávání. Vyučujeme prostřednictvím rytmů a nástrojů komunikaci a jde o to, aby se děti vnímaly, poslouchaly a respektovaly navzájem. Posiluje totiž vzájemnou komunikaci mezi dětmi, která bohužel vlivem sociálních sítí a absencí a neuznáváním autorit velmi ochabuje,“ vysvětluje poslání svého projektu Tokhi