Během předvánočních tvůrčích dílen prošlo klatovským Pavilonem skla třináct set návštěvníků

Gabriel Hájek z Klatov, bývalý mistr annínské sklárny, si o víkendu střihnul roli lektora. „Pro mne už to začíná být pomalu druhé zaměstnání, protože sklo je můj celoživotní koníček a nejen pracovní. Požádala mne paní doktorka Lněničková, jestli bych přišel pomáhat. Tak tady pomáhám lidem, ukazuju jim, jak se pracuje s gravírovacím perem. Samy děti mají zájem a nejen děti, i maminky, babičky. Občas se objeví i nějaký tatínek, takže nechají dělat děti, ale také jim to pero vezmou z ruky a sami to zkouší.

Jak nám Gabriel Hájek přiznal, do PASKu chodí moc rád. „Vždy je to mezi těmi lidmi takové trochu vzrůšo, že si člověk může povyprávět, ukázat jim to, předvést. Občas mne lidé požádají, abych jim povídal o sklu. Pro některé lidi, když jsem ještě měl živnost, jsem známý. Vědí, o koho se jedná. Ti, co přijdou znovu, třeba něco mají z doslechu, něco z televize, takže mne lidé oslovují. Rád jim povídám o skle," dodal Gabriel Hájek.