Charitativní adventní trh pomůže postiženým a podpoří obnovu poutního místa v Neratově

Hotel The Mozart Prague, jehož srdce tvoří unikátní Pachtův palác, a charitativní organizace Act For Others letos spojily své síly a během prvních dvou adventních víkendů představí návštěvníkům i obyvatelům Prahy Charitativní adventní trh, jehož výtěžek ze vstupného bude věnován na charitativní účely pro Sdružení Neratov.