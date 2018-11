Saša Šeflová, Novinky

Na Vánoce v dětském domově stále velmi ráda vzpomíná. „Byl to krásný čas. Už měsíc dopředu jsme nacvičovali vánoční besídku, celý dům voněl cukrovím, měli jsme krásnou výzdobu, obrovský vánoční strom a taky spoustu dárků. Lidé zvenčí si to moc nemyslí, ale byl to perfektní voňavý čas,” vyprávěla Veronika Kašáková.

Naopak po odchodu z domova už to nikdy nebylo takové. „V dospěláckém světě mi to přišlo nudné a smutné. Už se to tolik neprožívalo, takže se jednou těším na vlastní děti, kdy to člověk bude zase mít potřebu prožívat,” míní modelka, která se pravidelně, alespoň na vánoční besídku, do svého domova vrací. A pořádá také slavnostní večeři pro svoje „tety” u sebe doma. „Jen talíře a příbory si musejí přinést svoje, protože dvacetidílný servis doma nemám,” přiznala.

S partnerem Milanem až do letoška, kdy zůstanou doma, většinou odjížděli na vánoční svátky do zahraničí. „Někdy kolem 20. prosince jsem dělala vánoční večeři a pak jsme frnkli do teplých krajin, abychom lépe přežili zimu. Letos to ale nevyjde, snad pojedeme k moři někdy na začátku jara. Uvidíme kam, vybíráme podle vln, protože partner je vášnivý surfař,” dodala.

Pokud jde o dárečky, na velké nákupy se nechystá. „Letos asi ani žádný materiální dávat nebudu, spíš bych chtěla obdarovat zážitkem. Přijde mi, že se zahlcujeme předměty. Tak všechny pozvu do divadla, na představení, které je i poučné a vzdělávací, takže všichni půjdeme na Jaroslava Duška,” prozradila.