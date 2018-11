Dana Sokolová, Novinky

Dnešní doba nabízí nepřeberné množství, jak a kam investovat. Ne vždy se přitom musí jednat o hmotné věci. Investovat lze například do vzdělání, poznání, ale i zdraví. I v těchto případech se jedná o dobře vložené investice, které se časem mohou vrátit.

Pokud někomu darujete poukaz na vzdělávací kurz, ale i sportovní kemp zaměřený na jeho zájmy a potřeby, pak pro něj uděláte mnohem víc, než když mu pořídíte drahý šperk, který má sice velkou hodnotu, ale v daný okamžik jej dotyčný nedokáže tak ocenit a přijmout jako něco, co využije v blízké budoucnosti.

Investicí ale může být i sportovní pomůcka, hudební nástroj, paleta barev a další věci, jež jedinci využívají pro sport a další zájmy. Pokud skrze dané pomůcky pomůžete dotyčnému učinit pokrok v tom, co má rád, v čem je dobrý, pak i tyto věci lze považovat za investici.

Podobně je tomu s investicemi do zdraví. Zdraví je to nejcennější, co máme a co ovlivňuje kvalitu našeho života. Investice do zdraví je tedy nejvíc, co pro sebe navzájem můžeme udělat. Kromě nejrůznějších doplňků zdraví, bylinek, zdraví prospěšných látek a nejrůznějších pomůcek, jako je zubní kartáček, běžecký pás, ergonomická židle apod., můžeme druhé obdarovat nejrůznějšími poukazy na wellness víkendy, masáže, terapie, speciální vyšetření či lékařské zákroky, ale také na lekce cvičení, tance a další pohybové aktivity.

Užitečná může být i investice do pořádné postele či minimálně matrace, protože kvalitní spánek podporuje nejen naše zdraví, ale ovlivňuje naši náladu a energii během dne.

Zamilujte si chvíle odpočinku s RE-VIVE Natuzzi relaxačním křeslem. Cena od 98 880 Kč

Dárkový poukaz na dentální hygienu - na odstranění měkkých povlaků a zubního kamene pomocí ultrazvukové technologie a ručních nástrojů. Následné odstranění pigmentových skvrn pomocí přístroje Air-Flow, ordinace Floradent 1790 Kč.

Wellness pobyt v Beskydech ve Spa hotelu Lanterna. Rozmazlujte tělo i duši při časově neomezené relaxaci ve wellness centru i v péči zkušených masérek a masérů, vychutnejte si romantickou večeři i snídani do postele. Cena za 2 noci od 6250 Kč/osobu

Harmonie pro ženy - balíček 3 setkání s terapeutkou ájurvédy Terezou Lindauerovou, jež zklidní mysl a pohýčká tělo. Obsahuje diagnostiku dle pulzu, jazyka i nehtů, plán stravy, doporučení bylinek, olejů pro zklidnění, tělovou terapie, masáž hlavy, 3500 Kč

Komplexní analýza s rozborem krve, jež zjistí, v jakém stavu se nachází metabolismus dotyčného a na základě toho je mu doporučena nejlehčí a nejzdravější cesta k trvalému zhubnutí. Svět zdraví 1200 Kč

Lázně Teplice nad Bečvou. Základním léčebným prostředkem je zdejší unikátní minerální voda s vysokým obsahem oxidu uhličitého, vhodná zejména pro rehabilitaci oběhového a nervového systému, pohybového aparátu a léčbu poruch látkové výměny.

Komplexní preventivní screening zdraví - zjistíte aktuální zdravotní stav, včetně případného onemocnění ve fázi bez příznaků. Komplexní vyšetření odborníky-specialisty proběhne na jednom místě kliniky Yes Visage v jeden den, cena 6000 - 39 900 Kč

Strunal Schönbach Housle Modena (435) - 4/4. Koncertní housle, model typu Maggini, ebenová garnitura, silně fládrovaný javor na spodní desce, lubech a krku, struny Thomastik Dominant, ručně nanášený lihový lak v hedvábném lesku, 29 253 Kč

Zubní kartáček Philips Sonicare DiamondClean Smart Silver HX9924/47 - odstraní až 10x více zubního plaku a své zuby si vyčistíte daleko důkladněji. Společně s hlavicí Premium Plaque Defense se kartáček postará o to nejhlubší vyčištění, 7999 Kč

Šperky, mince či slitky

Mezi nejběžnější investice patří šperky, jejichž hodnota neustále stoupá, jsou lehce přenositelné a minimálně závislé na ekonomických výkyvech. Nejcennější jsou tzv. rodinné šperky, které jsou předávány z generace na generaci. Dále jsou to luxusní šperky z drahých kovů a drahokamů.

Populární jsou i slitky stříbra či zlata, které neztrácejí na hodnotě a nepodléhají inflaci, stejně jako mince, které mohou mít i sběratelskou hodnotu, je ale třeba vzít v úvahu, kolik jich bylo vydáno a jaký o ně může být zájem. Dnes si lze navíc slitky i cihličky kupovat postupně, tedy postupně si na ně spořit. Spořivé programy začínají od 500 Kč za měsíc. Jakmile dosáhnete cílové částky, fyzicky si slitek či cihličku odnesete.

Je nebezpečné nakupovat drahé kovy u obchodníků, kteří je fyzicky nedodávají, ale nabízejí pouze jejich skladování. Kdo se rozhodne koupit si zlato, nebo na něj spořit po měsíčních splátkách, měl by využít pouze prověřené společnosti, u kterých je možné kov kdykoli prodat zpět. Firma, která zlato prodala, musí také garantovat to, že jej koupí nazpět.

Náhrdelník ALO Secret Witchery z 14k bílého zlata a s bílými brilianty 1,648 ct, ostatními kameny 2,92 ct a smaragdem, od 200 001 Kč

Prsten z platiny s tahitskou perlou od Esterstyl - váha 14 g - složený ze tří částí, připomínající kapky. Perla je volně, ale pevně uchycená a není vrtaná, 61 260 Kč.

Stříbrná medaile Vánoční koleda od České mincovny. Tichá noc proof, vyrobeno 1000 ks, 990 Kč.

Sada čtyř zlatých mincí Českoslovenští letci v RAF od České mincovny. V ryzím zlatě je zvěčněno první nasazení 310. stíhací perutě v bitvě o Británii, nouzové přistání letounu KX B, operace Stonewall a návrat Čechoslováků do vlasti, 400 ks, 39 950 Kč.

Hodinky či umění



Hodinky mohou být také velmi dobrou investicí. Je však potřeba dodržovat několik pravidel, pečlivě vybírat a především problematiku nastudovat. Je to prakticky stejné jako třeba u investování do vína, starožitností nebo jiných cenností – neznalost se nevyplácí.

Dobré je vždy hledět na počet vyrobených kusů. Někdy ale může překvapit i samotná značka, která si po letech může získat prestiž a starší modely se tak stávají cennějšími. Obvykle nejméně pravděpodobnou hodnotu mají hodinky ovlivněné módními trendy.

Při nákupu uměleckého díla by pak měl člověk počítat se zhodnocením až za dlouhou dobu. Pokud se tedy rozhodnete pro nákup obrazu, sošky nebo jiného uměleckého díla, pak si nejprve o daném zboží zjistěte maximum informací. Ptejte se v aukčních síních, prodejních galeriích, ve starožitnictví či přímo oslovte důvěryhodného znalce dané věci.

Limitovaná edice Prim Republika má 100 kusů ve stříbrné verzi a pouhých 18 ks ve variantě ze zlata – dle volby zákazníka (žluté, bílé, růžové), cena: 100 000 Kč (stříbro); 459 000 Kč (Au)

Obraz od Tomáše Hřivnáče - Tanec na ledě II, suchá jehla, 29,5 x 39 cm, 3800 Kč

Rolex Oyster Perpetual 39 - založené na patentovaném systému, který uzavírá pouzdro hermeticky, jako je tomu u ponorek. Jedná se o precizní, spolehlivé, vodotěsné, a přitom elegantní hodinky, které mohou být nošeny při jakékoli příležitosti. 5250 eur (136 415 korun)

Revoluční pero Kayu 130 od brněnského designéra a řemeslníka Michala Klašky. Je opatřeno zasouvacím hrotem, přitom neobsahuje žádný složitý vnitřní mechanismus, cena 3800 korun ve verzi plněné bombičkami, plněné konvertorem pak o 150 korun více.

Alessi moka šálek Bettina, který navrhl v roce 2008 Jan Kaplický. Jeho poetický tvar vychází samozřejmě z tvarů přírody. Balení obsahuje 4 ks, DesignBuy 1040 Kč

