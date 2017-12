„Díky funkci ‚Doručení do Vánoc‘ se lidé na Zboží.cz nemusí obávat vánočních nákupů přes internet. Už při výběru dárků se totiž dozvědí, za jakých podmínek a v jakém termínu e-shopy garantují dodání objednaných věcí,“ uvedl Milan Šmíd, manažer Zboží.cz s tím, že informace se na serveru zobrazuje už od začátku prosince.

Od prosince tak uživatelé naleznou u jednotlivých nabídek také informace o dostupnosti. Pokud je možné zboží dodat do Vánoc, bude se u něj zobrazovat ikonka zabaleného dárku, jak je vidět na fotografii níže.

Ikony dárků se zobrazují u konkrétních nabídek.

FOTO: Seznam.cz

Šikovné je také to, že pokud má už někdo jasno v tom, co chce koupit, může na Zboží.cz filtrovat mezi nabídkami e-shopů právě podle garance včasného doručení.

Na rychlost doručení totiž lidé kladou stále větší důraz. „Zkušenosti ukazují, že význam rychlého doručení objednávky roste tím víc, čím méně času zbývá do Štědrého dne. Lidé jsou častěji ochotni přistoupit i na platební metody, které třeba dosud nevyužívali,“ konstatoval Šmíd.

Pozor na příliš výhodné nabídky



„I přes potřebu sehnat dárek za každou cenu je nutné pamatovat také na bezpečnost. Poctivost e-shopů na Zboží.cz jsme schopni zaručit, protože všechny inzerující obchody známe a prověřili jsme je už dopředu,“ doplnil manažer Zboží.cz.

Lidé by se při koupi neměli nechat zlákat příliš výhodnými nabídkami – a to nejen před Vánocemi. „Pokud obchod nakupující nezná, měl by si vždy ověřit minimálně pravdivost zveřejněných kontaktních údajů a hodnocení, která získal od předchozích zákazníků,“ uzavřel Šmíd.