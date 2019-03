Letos to bude šest let, co jí zhrzený přítel chrstl do tváře kyselinu sírovou. Pohledné dívce se během několika vteřin zhroutil svět. Úplná slepota a zohyzděný obličej žádné radostné vyhlídky do budoucna nevěstily. Celý článek Po útoku kyselinou oslepla, teď pomáhá druhým»