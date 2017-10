Man Bookerovu cenu získal Američan George Saunders

Man Bookerovu cenu získal americký spisovatel George Saunders za svůj vůbec první román Lincoln in the Bardo. Porota ocenila inovativní styl meditativního vyprávění o návštěvě amerického prezidenta Abrahama Lincolna u hrobu jeho jedenáctiletého syna. Do Spojených států putuje po loňském historicky prvním ocenění amerického autora podruhé v řadě.