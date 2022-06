Sucho je pro kritickou infrastrukturu horší než terorismus, varují experti

V souvislosti s válkou na Ukrajině se pozornost zaměřuje na kritickou infrastrukturu státu. Laik si pod ní představí třeba elektrárny, ropovody, zdravotnická zařízení nebo dopravní síť. Bezpečnostní expert Mikulecký ale upozorňuje, že termín má širší význam: „Kritická infrastruktura je všechno, co potřebujeme pro to, aby fungoval moderní stát tak, jak ho známe,“ vysvětluje. Tedy nejen transport zboží nutného pro chod každodenního života a přeprava energií, ale třeba i vyplácení starobních důchodů.

Podle Mikuleckého proto už k útokům na kritickou infrastrukturu několik let dochází. Všechno závisí na schopnosti státu ji udržovat a vybudovat, ovšem též řídit. V případě krize kritickou infrastrukturu řídí hasičský sbor, který expert ze své zkušenosti považuje za profesionální. „Ale je otázka, nakolik dnes máme podchycené všechno, to znamená všechny části kritické infrastruktury. Nakolik máme jasně dané, kdo bude ta řídící hlava v případě, že nějaká krize přijde. A že přijde, tím si můžeme být jistí,“ dodává Mikulecký.

Kritickou infrastrukturu Česka většinou neohrožuje válka nebo teroristické útoky, to jsou podle Daniela Rouse až extrémní situace. V energetice páchá škody vítr, povodně či sucho. „V okamžiku, kdy bychom neměli vodu, v elektrárnách budeme obtížně vyrábět elektrickou energii,“ poznamenává Rous. Platí to i pro potravinářství, kde kromě nedostatku vody můžou být problémem i škůdci. Výraznou zátěží je i stále probíhající pandemie onemocnění covid-19.

I když válka na Ukrajině vyvolává obavy o kritickou infrastrukturu, v případě Česka je to podle Rouse skutečně až extrémní případ podobně jako terorismus. „Je velmi obtížné, aby teroristický útok na jednotlivý prvek narušil celou kritickou infrastrukturu,“ ujišťuje Rous. „Daleko horší by bylo, kdyby bylo sucho a elektrárny by neměly možnost vyrábět elektrickou energii,“ říká s tím, že problémy by se pak řetězily a ohrozily chod společnosti a státní bezpečnost, bankovnictví či potravinářství. Systém musí být podle Rouse nastaven tak, aby zvládl jakékoli možné hrozby.