O domov přišly miliony Ukrajinců. Šrámy na duši se budou hojit dlouho

Štefan uvedl, že na Ukrajinu jezdí již od roku 2014. „Tedy od období, kdy vypukl konflikt na východě této země. Mám tak srovnání toho, jak ta válka vypadá teď a jak to vypadalo v minulých letech,“ upřesnil v počátku rozhovoru.

„Utíkali, ale nechtěli všichni za hranice - zůstávali ve školách, ve starých sanatoriích. Snažili jsme se jim tam rychle zajistit alespoň matrace a jídlo, protože například v těch sanatoriích se dlouhodobě netopilo, byly to často opuštěné budovy. A ti lidé utíkali narychlo, takže neměli čas si toho s sebou moc vzít,“ popsal Petr Štefan první dny a týdny v zemi po zahájení ruské invaze.

Cílem pracovníků Člověka v tísni byly tehdy především malé vesnice směrem k běloruské hranici. Do velkých měst totiž pomoc putovala prakticky od začátku, ale v malých vískách zůstali lidé na vše sami.

„Když jsme se tam nyní byli podívat, viděli jsme některé ty lidi stát uprostřed trosek svých domovů a vlastně i životů... Je jim 50, 51 let, jsou rádi, že si zachránili život, často jen proto, že byli v okamžiku ostřelování nebo dopadu raket někde u příbuzných,” popisuje Štefan.

„Teď nemají nic, ale vědí, že chtějí zůstat. Nechtějí zažívat osud takzvaného vnitřního uprchlíka. Plánují, i když neví v tuto chvíli jak, že vybudují své živobytí znovu,“ řekl Štefan. Obdobně podle něj uvažují i lidé, kteří před válkou utekli za hranice Ukrajiny, třeba do Česka.

Protože konflikt na Ukrajině pokračuje již čtvrtý měsíc a nikde nejsou jasné signály toho, že by mohl být v nejbližší době ukončen, je nyní úkolem humanitárních pracovníků přemýšlet o tom, co bude, až skončí léto. Kam se lidé, co v zemi zůstali a nemají nic, budou moci uchýlit.