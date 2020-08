Za osm dní objel na kole Česko i Slovensko. Denně i přes 600 kilometrů

Dokázal to a je tady! Daniel Polman objel prolog závodu RACAS - Race Around Czechia & Slovakia dlouhý 3.540 km za 7 dnů,...

Trasa nultého ročníku akce RACAS (Race Around Czechia & Slovakia) o délce přes tři a půl tisíce kilometrů připomínala ležatou osmičku. Vedla ze Vsetína směrem na sever okolo Česka, z jižní Moravy následně stoupal Polman zpět do Vsetína, odkud pokračoval do Tater a z jižního Slovenska se vrátil opět do Vsetína. Trať tak byla o výrazný kus delší, než kdyby jel pouze okolo hranic.