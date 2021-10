Za gorilami do Ugandy: S Markem Ždánským o první výpravě po covidu

Po jeho návratu z cesty, kterou podnikl na přelomu srpna a září, jsme si povídali o tom, proč je důležité kupovat od afrických dětí suvenýry, jak dlouho trvá, než si skupina goril v divočině na člověka zvykne, k čemu jsou dobří takzvaní stopaři, jak náročné je chodit v roušce neprostupným pralesem nebo proč je dobré vozit peníze do Afriky osobně.

Hlavně jsem byl, letos poprvé i se synem, zkontrolovat, jak to po covidu v Africe vypadá, protože bez návštěvníků parky přicházely o obrovské peníze. Konkrétně v Ugandě stojí výprava za gorilami 700 dolarů na osobu. Ztráta těchto zdrojů během pandemie ohrozila skvělý projekt, který pomohl zastavit kácení pralesů a pytlačení, a díky němu začali tamní obyvatelé pracovat pro národní park.

Naštěstí se to stalo jen jednou. Pytlák, pravděpodobně na objednávku, zabil pro trofeje samce, kterého jsem kdysi osobně potkal. Dostal za to sedm let vězení. Vím, že místní jeho chování odsoudili - báli se, aby kvůli tomu nepřestali jezdit návštěvníci a oni nepřišli o živobytí.