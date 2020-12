V Anglii prudce narostla spotřeba tradičního pokrmu. Je totiž povolenkou k popíjení

O tom, zda lze pštrosí vejce považovat za plnohodnotné jídlo, vedli členové vlády veřejnou debatu, a nakonec dospěli k tomu, že ano. „Lidé v pohostinství dobře vědí, co to znamená plnohodnotné jídlo... Plnohodnotné jídlo je i předkrm a jako předkrm si můžete dát pštrosí vejce,” řekl ministr zdravotnictví Matt Hancock.

Pravidla pro provoz hospod v oblastech zařazených do druhého stupně zároveň stanovují, že zákazníci mají podnik opustit poté, co své jídlo dojedí. Podle Sky News to vede k tomu, že se většina lidí snaží jíst co nejpomaleji, aby si stihla objednat další drink.