Díky své kreativitě patří Barbrook mezi nejoblíbenější řidiče v Cardiffu vůbec. Do auta si nainstaloval dva mikrofony a tablet, na kterém běží text k písním. „V autě mám dva mikrofony, ale zpívat můžou čtyři lidé,” vysvětluje řidič, který má rád zábavu, což ostatně potvrzují recenze spokojených zákazníků na sociálních sítích, kam umisťuje se souhlasem interpretů nejlepší pěvecké výkony.

Uber driver launches his own carpool karaoke for passengers in bid for five-star ratings https://t.co/m4kpK0JKof pic.twitter.com/ACTuiGdOy0