vps, Novinky

Čtyřiatřicetiletý fotograf žijící v New Yorku v této sérii již dříve fotil vozy obklopené letícími součástkami. Vždy se ale jednalo o zmenšené modely. Tentokrát nastala změna, Oefner totiž pracoval s opravdovým automobilem.

Disintegrating X zachycuje vůz Lamborghini Miura SV.

Vlastní ho Oefnerův kamarád, který jednoho dne fotografovi řekl, že ho dává na renovaci a nabídl mu, zda by ho nechtěl nafotit v rámci svého projektu Disintegrating.

Vzhledem k probíhajícím opravám si fotograf nemohl vůz půjčit a zavřít do ateliéru, kde by mohl v klidu pracovat. Místo toho se svým týmem musel objíždět dílny v Itálii, v nichž probíhala renovace tohoto kusu z roku 1972, aby mohl samostatně nafotit každý díl.

„Bylo to hodně odlišné. Při práci ve studiu je klid, je to skoro až uklidňující. S opravdovým autem to bylo mnohem složitější. V dílně byl pořád nějaký hluk, okolo mě se pohybovali lidé a v létě tam bylo přes 40 stupňů,“ uvedl Oefner pro magazín značky Lamborghini.

Talentovaný fotograf strávil prací na této fotografii dva roky, ve finále ji složil z více než 1500 snímků. Její výtisky budou v prodeji ve dvou velikostech v celkovém počtu 30 kusů, cena zatím není známa. Pro srovnání, předchozí snímky z této série prodává švýcarská M.A.D. Gallery za částky od pěti do 22 tisíc švýcarských franků (113 až 500 tisíc korun).