Konkrétně se jedná o destilérky nacházející se poblíž scénické trasy North Coast 500, která byla zprovozněna v roce 2015. Zapojí se jich celkem osm, a to Balblair, Clynelish, Glenmorangie, Old Pulteney, The Dalmore, The Singleton of Glen Ord, Tomatin a Wolfburn.

Každá palírna nabídne den otevřených dveří s prohlídkami, chybět pochopitelně nebudou ani ochutnávky. Festival ale nebude jen o pití whisky, organizátoři totiž uvádí, že chystají partnerství i s významnými atrakcemi regionu.

Uvedení nového festivalu není takovým překvapením, producentům skotské whisky se z ekonomického hlediska daří, v roce 2017 navíc tamní palírny navštívilo rekordních 1,9 milionu lidí, kteří i rekordně utráceli, uvedl odborný web Spirits Business.

Skotská vysočina láká i pitoreskní přírodou.

FOTO: Taťána Marenčíková, Novinky

Svou roli sehrála i North Coast 500, jež do regionu v posledních dvou letech přitáhla 30 tisíc návštěvníků a její přínos byl vyčíslen na v přepočtu více než 250 milionů korun.

Festival se bude konat od 12. do 20. května, což je zajímavé především kvůli tomu, že jen o čtyři dny později začíná zavedený a vyhledávaný festival Fèis Ìle.