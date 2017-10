Jakmile Gerhart oznámil své plány, obyvatelé a kněží blízkého baptistického kostela, jen o blok dál, si začali stěžovat, že v bývalém svatostánku se bude nabízet alkohol. „Já to chápu, už jen ta myšlenka umístit do božího domu bar," řekl agentuře AP Gerhart. „Pokud bychom to ale neudělali, s největší pravděpodobností by to spadlo, nebo by to zbourali. Řekl jsem jim, že nebudeme žádným hlučným barem pro studenty," dodává.

Od roku 2011 bylo v USA nejméně deset starých kostelů předěláno na nové pivovary. A nejméně čtyři se mají otevřít v příštím roce. Tento trend začal po recesi v roce 2007, kdy se kostely začaly slučovat nebo zavírat kvůli poklesu počtu členů. Gerhart se po vítězství nad skeptiky, mezi které patří třeba i baptistický duchovní, a po získání licence na prodej alkoholu, chystá otevřít tento měsíc.

Tvořilo se osm dní



V pivovaru Church Brew Works v Pittsburgu, který byl přestavěn z kostela a otevřel v roce 1996, sedí klienti v boxech na bývalých kostelních lavicích. Ocelové a měděné sudy jsou umístěny na bývalém oltáři. Prostor zdobí žluté prapory s mottem pivovaru: OSMÉHO DNE. ČLOVĚK STVOŘIL PIVO. Majitel Sean Casey koupil bývalý kostel, protože byl levný a připomínal mu pivnice, které navštěvoval v Mnichově. Fanoušci označují jeho rustikální výzdobu za hlavní lákadlo.

„Má to takový ten faktor 'jé'," říká sedmadvacetiletý Jesse Angerson-Lehnan. „Ale stále se tady cítíte jako na normálním místě, nepřipadáte si divně, když přijdete, sednete si k baru a pár hodin si povídáte."

Nechtějí prodej alkoholu



Když byl kostel svatého Jana Křtitele odsvěcený a prodán Caseymu, římskokatolická diecéze vyjádřila s tímto krokem nesouhlas. Byly zavedeny restrikce, jejichž cílem je zabránit, aby se další zavřené kostely měnily na bary a kluby. Restrikce mají i některé další diecéze.

„Nechceme, aby se tam prodával alkohol," řekl mluvčí arcidiecéze v Cincinnati Michael Schafer. „Myslíme si, že se to pro svatostánek nehodí," dodal. I tato arcidiecéze uvalila restrikce na přeměnu uzavřených kostelů na pivnice.

Památkáři upozorňují, že kostely se renovují velmi obtížně. Velké okenní vitráže a prostorné svatyně je těžké rozdělit na byty. Ochrana historických památek může novým majitelům bránit ve snaze je zbourat, což vede k tomu, že jsou prázdné a chátrají. Stejné klenuté stropy, které drží developery s byty od kostelů, jim ale poskytují atmosféru starého světa, kterou je obtížné jinde kopírovat, a dělají z bývalých svatostánků výborné místo pro důstojné pivnice.

Názvy piv inspirovány církví



Někdy dokonce ani duchovní nemají nic proti tomu dát si nějaký ten půllitr. Někteří jsou dokonce pravidelnými návštěvníky Church Brew Works, tvrdí Casey. Objednat si mohou světlé svrchně kvašené Píšťalové varhany či tmavý ležák Zbožný mnich.

Pivovar Taft's Ale House v Cincinnati, který se nachází ve 167 let starém kostele svatého Pavla evangelické protestantské církve, dokonce zahájil činnost velkým ceremoniálem s požehnáním piv. Televize odvysílala reportáž s požehnáním katolického kněze, reverenda Johna Kroegera.

„Bože veškerého vesmíru, obdarováváš nás přáteli, jídlem a pitím," řekl s pohledem vzhůru. „Požehnej tyto sudy a každý sud, který se zde uvaří. Požehnej všem těm, kteří se zde osvěží, a všem těm, kteří se zde shromáždí v příštích dnech, měsících a letech."