Nápoj Gik Live je výsledkem tři a půl roku dlouhého bádání. Vyrábí se jak z červených, tak bílých hroznů vinné révy pocházejících z vinic v okolí měst La Rioja, Navarra a Zaragoza.

Člověk by tedy lehce nabyl dojmu, že se jedná o víno. Kvůli své atypicky modré barvě však nápoj oficiálně spadá do kategorie „ostatní alkoholické nápoje“. Španělské předpisy totiž povolují pouze výrobu červených, bílých a růžových vín. To ostatně potvrzují i předpisy Evropské Unie, a tak pro modré víno nezbyl prostor.

Modrou barvu způsobuje vinný pigment

Jeden z výrobců Taig McCarthy ale tvrdí, že nápoj je stoprocentně organický, vyrobený výhradně z přírodních ingrediencí. Stejně jako je to u tradičních vín. Gik Live má 11,5 procent alkoholu a neobsahuje žádná barviva.

„Všechny samozřejmě zajímá barva. Při výrobě smícháváme různé druhy hroznů. Modrá barva pak vznikne extrakcí pigmentu s názvem antokyan, který je součástí slupky červených hroznů. Žádná chemie,“ vysvětluje.

Údajně se jim už podařilo prodat více než 400 tisíc lahví klientům pocházejícím z 25 zemí, včetně Velké Británie, Japonska či Austrálie. Nyní by se však chtěli orientovat především na americký trh.

Názory jsou smíšené

Výrobci tvrdí, že Gik Live rozhodně není pro každého. „Někdo může říct, že je příliš sladké, jiný může namítat, že sladké není vůbec. My si myslíme, že se dobře pije, což je pro nás nejdůležitější. Není to nic pro znalce vína, je to pro lidi, kteří si chtějí užít dobré víno se zajímavým konceptem,“ přiznal McCarthy.

Názory vinařských odborníků a spotřebitelů jsou smíšené. „Nemůžu říct, že je to špatné, ale nemá to žádný výraz,“ tvrdí bývalý chemický inženýr a znalec vína Javier Corcuera. „Ta barva je zajímavá. Nikdy předtím jsem modré víno neviděl, hned jsem to chtěl vyzkoušet. Ani mi nepřišlo, že tam je nějaký alkohol, ale chutnalo mi to,“ svěřil se student Maddy Gawler.