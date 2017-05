Ivo Segovič (34) a jeho partner ze společnosti Edivo Vina začali vyrábět Podmořské víno roku 2008. Nápad na skladování lahví na dně Jaderského moře přišel spolu se Segovičovou láskou k potápění. Pod vodou byl každý den, a tak si všiml, že v hloubce okolo 20 metrů je po celý rok stálá teplota 15 až 17 stupňů Celsia, která je, stejně jako místní chladné tmavé prostředí, ideální pro zrání vína.

Při prvních pokusech o podmořské skladování se partnerům rozbily dvě stovky lahví. Postupně ale přišli na způsob, jak víno bezpečně skladovat. Lahve ukrývají do hliněných nádob, takzvaných amfor, které pak uzavřou několika vrstvami vosku. Amfory byly ke skladování vína nebo například olivového oleje běžně používány už v dobách antického Řecka. Díky speciální ochraně se do vína nedostane ani kapka vody a může nerušeně stárnout až do doby, než jej Segovič opět vyloví.

Suvenýr z Jaderského moře

Díky unikátnímu podmořskému skladování má jeho víno naprosto unikátní chuť a podle Segoviče je mnohem jemnější než to, které bylo po dobu zrání uchováváno klasicky ve vinných sklepech. Místní someliér Darko Dabič jej popisuje jako víno „krásné rubínové barvy vonící většinou po zralých třešních a švestkách, které má velice jemnou, lahodnou a dobře vyváženou chuť“.

Podmořské víno se stalo jednou z hlavních atrakcí chorvatského vinného průmyslu a patří k těm nejdražším v zemi vůbec. Jeho cena se může vyšplhat až na 2400 chorvatských kun, což je v přepočtu něco přes 8500 korun českých. Lahev se ale dá sehnat už od 400 kun, což je méně než 1500 korun.