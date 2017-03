Štěstí není na prodej. Perlu za miliardy si rybáři nechali

Zní to jako pohádka: byli nebyli dva bratři, jmenovali se Arthur a Jojo. Živili se jako rybáři na západě Filipín. Jednou vylovili z oceánu obrovský poklad a zařekli se, že toto tajemství udrží tak dlouho, jak jen to půjde. A dařilo se jim to docela dlouho.