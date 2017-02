Prvním impulzem pro vývoj betonových zátěží bylo zamyšlení právě nad znečišťováním životního prostředí toxickým olovem. EU už loni zvažovala zákaz používání rybářských olůvek a rybáři se obávali, čím by olovo, které se používá už stovky let, je měkké, tvarovatelné a levné, nahradili.

Ekologie na prvním místě

„Každý z nás rybářů občas nějaké to olůvko ztratí, nemluvě o systémech odpadávajících olůvek,“ říká zkušený rybář Drahoslav Ševčík s tím, že v EU se ročně při sportovním rybolovu utrhne 4-6 tun olova. Tyto zátěže testovali špičkoví rybáři společně s odborníky na výrobu speciálních betonů několik let.

Olověné zátěže se potahují plastovou barvou, aby ve vodě byly maskovací. „My ani žádné plastové elementy v našich výrobcích nepoužíváme, tudíž je to ekologicky nezávadné. Když do rybníka spadne olůvko, ten rybník se časem vybagruje, tak se olůvko dostane na pole, kde se rok co rok omílá zemědělskou technikou a nakonec to skončí na našem talíři,“ vysvětlil Novinkám manažer výroby a vývoje betonových závaží Ufo Sinker Jan Puttner s tím, že jako kamenivo se používá železná ruda. Objemová hmotnost dosahuje přes 4 g na centimetr krychlový.

Lákají ryby

Podle Ševčíka hodně rybářů deprimuje velikost betonového závaží oproti olovu. „Ale nemusí se toho bát, jedna z výhod například je, že to nezapadá do sedimentu. I když je to objemnější, má to menší dobu dráhy letu, drží se to na povrchu, tudíž to má k rybě blíž,“ vysvětluje Ševčík a dodává, že beton navíc dokáže nasát až dvě procenta objemu. Když ho tedy dáte do dipovacího kelímku s dipem a pak ho hodíte do vody, tak ryba je chycená mnohem dříve.

„U té nástrahy tak totiž okamžitě vyvoláte pachový a chuťový stimul, tudíž záběru dosáhnete mnohem dřív než u běžného chytání,“ vyjmenovává výhody rybář. Betonové závaží, variantu na tradiční olůvka, které nese oficiální název UFO, rybáři pracovně nazývají „betůvka”. (pozn.red.: BETonová olŮVKA)

Rybářský veletrh For Fishing v pražských Letňanech potrvá až do neděle. Kromě betonových závaží si můžete vyzkoušet i nové speciální rybářské křeslo, novinky pro mořský rybolov, vláčkaře nebo kapraře, zachytáte si na rybářském simulátoru nebo zhlédnete prezentace nástrah a pro fanoušky Jakuba Vágnera připravili pořadatelé soutěž o celodenní rybaření právě s ním.