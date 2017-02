„Cítím se díky knihám svobodnější. Ta dvě slova mají vlastně stejný původ," řekl Baietti s poukazem na italské výrazy pro knihu a svobodu libro a liberta. Baietti žije v poněkud kýčovitě zařízeném domě v městečku Velletri jižně od Říma a své diplomy rozvěsil kolem portrétu spisovatele Louise-Françoise Bertina, jehož namaloval v roce 1832 francouzský malíř Ingres.

Baietti se dostal do Guinnessovy knihy rekordů už v roce 2002, když obdržel svůj osmý diplom, který získal za studium zákonitostí pohybového ústrojí na univerzitě v Římě. Tehdy už se mohl pochlubit ukončeným studiem sociologie, filozofie, práv, politologie i humanitních věd. Později si vzdělání doplnil studiem strategických věd v Turíně, kriminologie v Římě i cestovního ruchu v Neapoli.

„Vždy je to snaha překonat další výzvu. Chci se dozvědět, kam až mohou mé tělo a mozek zajít," říká s úsměvem povídavý bonviván, který má za sebou kromě jiného i kariéru profesora sportu. Bylo to právě díky studiu tělocviku, co ho přivedlo na univerzity. Studovat začal v roce 1972 a ze školy od té doby neodešel.

„Měli jsme kromě sportovních disciplín hodiny teorie, které se mi líbily a které ve mně vyvolaly zájem o studium," říká při vzpomínce na začátky tento sedmdesátník, který je také manželem a má dvaadvacetiletého syna.

Strategické vědy mu daly zabrat



„Od pedagogiky jsem se přirozeně přesunul k sociologii, humanitním vědám a psychologii, následně k soudnictví a nakonec jsem se orientoval na techniku vyšetřování a strategické vědy," řekl Baietti, kterému prý dalo nejvíc zabrat studium strategických věd.

„Organizovaly to společně turínská univerzita a ministerstvo obrany, obnášelo to studium citlivých otázek národní bezpečnosti a na zkoušky se chodilo v uniformě," sdělil Baietti. Tomu v paměti zůstala vzpomínka na studium kriminologie, které zahrnovalo výslech vězňů.

„Když jsem je poslouchal, přistihl jsem se někdy, že jsem se nechal jejich argumenty přesvědčit a kladl jsem si otázku, co je a není spravedlivé, a pak jsem zjistil, že jsem se vydal špatným směrem," řekl.

Nyní se učí o výživě



Svůj patnáctý diplom získal Baietti studiem na dálku na univerzitě v Neapoli. „Chtěl jsem ukázat, že dálkové studium si nezadá s tradiční výukou," řekl muž, který nyní směřuje k šestnáctému diplomu studiem vědy o výživě. Pracuje stejně jako dosud, v tichu své pracovny mezi třetí a pátou hodinou ranní.

„V tuto dobu je mozek nejlépe připraven vstřebat poznatky. Navíc mi to umožní vést normální rodinný život," říká muž, který toho moc nenaspí a který pracuje také jako dobrovolník pro Červený kříž.