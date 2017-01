V podniku pracuje přes 700 lidí, ale výrobě puků se věnuje jen necelá třicítka pracovníků.

„Naší výrobní náplní je především technická guma pro pračky a automobilový průmysl. Puky činí jen pět až šest procent našeho obratu,“ vysvětluje ředitel. Působivé je, že podnik se šedesátiletou tradicí má stále slovenského vlastníka.

V této fázi to ještě na puk nevypadá.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

„Náš kanadský obchodní partner má smlouvu s NHL. Naše puky využívají v zámoří především jako suvenýrové předměty. Například v rámci jediného utkání NHL pod širým nebem se prodalo neuvěřitelných 120 tisíc puků,“ říká Trnovec.

Půl kanadského dolaru za puk



Slovenská firma dostává za jeden puk půl kanadského dolaru (necelých deset korun). V Kanadě se přitom prodává za tři až čtyři dolary (57 až 76 Kč), puk s logem za pět až deset dolarů (95 až 190 Kč), ale při významnějších akcích může cena puku dosáhnout až k dvaceti kanadským dolarům (380 Kč).

Puky pro utkání NHL dodává výhradě kanadská firma, se slovenskými puky se hraje v nižších zámořských soutěžích a v Evropě. „V Evropě prodáme jeden až dva milióny puků ročně,“ říká ředitel.

Bílé puky

Kromě klasických černých vyrábí podnik také speciální puky v různých provedeních. Někteří hokejoví brankáři například trénují své reflexy s bílým pukem a hráči rádi trénují s těžším pukem, aby se jim pak zápasový zdál lehký.

„Mikroporézní puk používají kanadští kluci na ulicích a nemusí se bát, že poškodí zaparkovaná vozidla,“ vysvětluje Trnovec.

Budoucí puky před vulkanizací

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Podnik vyrábí vlastní gumárenskou směs pro výrobu puků, která obsahuje kaučuk, saze a olej. Důležitými parametry puků jsou například tvrdost, odrazová pružnost a mrazuvzdornost. To vše se testuje v podnikové laboratoři. Náhodně vybraný puk laborantky rozřežou a testují na speciálním přístroji.

170 miliónů puků

Směs na výrobu puků se smíchá ve speciální lince při teplotě sto stupňů, polotovar se poté lisuje a válcuje. V další fázi stroj doslova vystřeluje tzv. nálože, které mají podobu trochu neforemného puku. Od roku 1980 na této lince pracuje 58letý Vladimír Struhár.

Lívia Šuňová připravuje puky k distribuci zákazníkům.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

„Jsem rád, že pracuji na výrobě puků, protože hokej mám rád. Mými puky hrávali například i bratři Šťastní. Za dobu mého působení se v podniku vyrobilo asi 170 miliónů puků,“ říká. Gumová rolna, kterou vkládá do stroje, váží 45 až 50 kilogramů. „Pokud bych dělal celou směnu puky, tak by mi prošlo rukama sedm tun,“ dodává Struhár.

Nálože se následně uloží do vulkanizačních lisů, kde při teplotě 160 stupňů zrají asi 15 minut a na konci vypadávají už hotové puky. V další hale se puky očistí od zbytků gumy, stroj podle objednávky vytiskne na puk logo a výrobky se balí do krabic.

„Hokej zbožňuji, rukama mi prošly už milióny puků. Když se na hokej dívám, napadá mě, zda nehrají právě s tím, který mi prošel rukama,“ svěřuje se Gabriela Mihálová, která pracuje na této lince.

V Kanadě skvělý byznys



Vedoucí odboru prodeje Stanislav Fodora pracuje v podniku od roku 1984 a popisuje převoz puků do Kanady.

„Letecky je to velmi drahé, proto se naše výrobky do zámoří vozí lodí. Jeden kontejner obsahující 120 tisíc puků jsme posílali letadlem a objednavatele to vyšlo na 40 tisíc eur. Lodí vyjde přeprava stejného počtu na 1200 dolarů,“ říká manažer.

Suvenýrové puky pro kluby NHL

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Fodora zdůrazňuje, že tzv. suvenýrové puky mají stejnou kvalitu jako hrací puky. „Suvenýrové puky jsou však lepším byznysem, protože hlavně v Kanadě je hokej doslova náboženstvím,“ dodává.