Nápad k nezaplacení: Mobilní aplikace propůjčuje nevidomým zrak

Tvůrci aplikace Be My Eyes jsou oslavováni napříč internetem. Sice nedokázali přijít s technologií, která by slepým vracela zrak, ale vymysleli systém pomoci, díky kterému mohou běžní lidé nevidomým na několik chvil „propůjčit” svůj zrak a pomoci jim ve chvílích, kdy to potřebují.