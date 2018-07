Rudolf Voleman

„Na hraně technického provozu je hotel Thermal, z mého pohledu. Byť je to nakašírované, tak při bližším pohledu si myslím, že moc ročníků v tomto stavu nepřežije,“ uvedl pro Právo Kulhánek.

Stále odkládaná rekonstrukce



Stát, jakožto vlastník objektu, připravuje dlouhodobě jeho rekonstrukci. Začít by snad mohla na konci roku. Bazén, který považují Karlovaráci za největší problém města, by chtěl premiér Andrej Babiš někomu pronajmout. Uvedl to při návštěvě festivalu.

Babiš v Karlových Varech připomněl, že v době, kdy byl ministrem financí, byl investiční deficit vyčíslen asi na 800 miliónů korun. Proto ministerstvo navýšilo základní jmění hotelu o 300 miliónů korun.

Zleva český premiér Andrej Babiš, polský premiér Mateusz Morawiecki a prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Některé části hotelu ale nejsou v dobrém stavu a je třeba urychleně vyřešit i ten bazén, který byl omezen z bezpečnostních důvodů. Ministerstvo financí teď uvažuje eventuálně i o nějakém pronájmu. Já si myslím, že by to bylo asi nejlepší řešení pro stát. Protože by se tím tohoto problému zbavil a udělal soutěž na pronájem,“ řekl ČTK Babiš.

Bazén? Největší problém města



Podle ankety, kterou uspořádalo město Karlovy Vary, je zavřený bazén podle obyvatel největším problémem města. Samo město ale nemůže do majetku státu nijak investovat. Nabízí ale spolupráci například tím, že by do bazénu dodávalo zbytkovou vřídelní vodu.

Podle informací ministerstva financí se zpracovává projektová dokumentace k rekonstrukci hotelu, která má stát zhruba 580 miliónů. Na úvod se počítá s rekonstrukcí pokojů.

Podle dosavadních plánů by práce měly trvat do roku 2021 s tím, že v žádném z uvedených let nesmí narušit pořádání MFF.