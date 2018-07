Svěrákův Akumulátor 1 se vrací do kin, digitálně remasterovaný

Sci-fi komedie o světě za televizní obrazovkou, který vysává naši energii, je v době virtuální reality a sociálních médií aktuálnější než před dvaceti lety. To je příběh Akumulátoru 1. Premiéru měl v roce 1994. Teď ho tvůrce, režisér Jan Svěrák, znovu představí karlovarským divákům. A to digitálně remasterovaný. Do vybraných českých kin zamíří vzápětí.