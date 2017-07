„Já už prezident jsem, to by bylo dublování funkcí. Já mám tu výhodu, že nejsem prezident, který se volí, já jsem prezident nadosmrti,“ odpověděl Bartoška.

„To je něco strašně zavazujícího a křehkýho, oni vás obrátí naruby, celý váš život, opravdu ne. Já jsem dost svérázný člověk a nerad bych byl konfrontován s panem Zemanem, který je také svérázný. Jediné, co bychom měli společného, by byl ten popelníček. Děkuju za důvěru, ale nechci,“ dodal.

Na díl GENu, který byl o něm, vzpomíná Bartoška v dobrém. Původně nabídku Fera Feniče odmítl, ale pak si to rozmyslel.

„Mám pocit, že je daleko víc zajímavých osobností, které by měly být víc viděny. Pak mě Fero přemluvil, a tak jsem řekl ano. Mohl jsem si vybrat režiséra a byl to David Ondříček, můj kamarád. Rozhodli jsme se, že uděláme neokázalý GEN, že to natočíme během festivalového týdne.“

Kundera poctu nechce



Autor GENu Fero Fenič uvedl, že několik lidí poctu odmítlo. „Odmítlo několik lidí, Milan Kundera nebo opakovaně odmítal Zdeněk Svěrák - že už natočil Tatínka a že už by se jen opakoval. Přesto jsem ho pořád oslovoval a on napsal dopis, ať už ho fakt neoslovuju,“ řekl se smíchem Fenič.

„Problém je také u podnikatelů. Chtěli bychom podnikatele, ale pak když se začnete zabývat jejich příběhem, tak se tam objeví tolik nejasností a pochybností, že to nemáme odvahu prezentovat. Jediní podnikatelé byli Kučera a Baudyš, jedni z nejslavnějších Čechů na světě, které tady skoro nikdo nezná. Lidé, kteří vymysleli antivirový program Avast, který používá tři čtvrtě miliardy lidí bezplatně.”