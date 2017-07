Pro většinového diváka to věru není, ale milovníci absurdity a filmů kategorie „totál bizár“ si možná Zvířata užijí. Začínají jako běžný film o manželské krizi – dvojice se trochu nudí, špičkuje, kritizuje, hádá se o hloupostech. Cestou do horské chaty nechtěně zabije ovci na silnici a pak se začínají dít hodně podivné věci.

Manželka si není jistá, jestli po nárazu do ovce není v kómatu, není ani jisté, co je realita a co sen. Možná jí podvědomí naznačuje, že ji chce manžel zavraždit, a možná zná všechny odpovědi mluvící kocour ze sousedství.

V ději není třeba hledat logiku, byla by to zbytečná práce. Jde o hříčku, která si utahuje z manželství a mysteriózních thrillerů, které se odehrávají na opuštěných chatách v horách. Má jednoduše pobavit černým humorem a snovostí. Pokud divák od začátku přijme pravidla hry, obstojně se pobaví, pokud ne, je to promarněný čas.

Celkové hodnocení: 65 %