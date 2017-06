Uma Thurmanová také v pátek 30. 6. v 17.00 pozdraví diváky na červeném koberci před vstupem do Velkého sálu hotelu Thermal a na slavnostním ceremoniálu pak převezme Cenu prezidenta MFF KV.

„Umu Thurmanovou jsme oslovovali, ale vždycky jí do toho přišla práce,“ uvedl prezident festivalu Jiří Bartoška, podle kterého první nabídka přišla dlouhou před letošním ročníkem festivalu.

„V kontaktu jsme s ní byli už v lednu. Já potom v dubnu, když jsem byl v New Yorku, tak jsme tu spolupráci domluvili,“ upřesnil výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.

Hvězdy? Celoroční práce



Hvězdy se jinak shání podle Bartošky celoročně: „Potom byl Karel Och v porotě v Cannes, kde Uma Thurman předsedala porotě a tam to nabralo konkrétnější podobu.”

Mucha jej dopnil: „Tam už se bavili o tom, že Kill Bill je přesně ten film, který má ona ráda, za který ji lidé obdivují. Idea, kterou jí tam Karel Och představil, tedy idea letního kina, se jí líbila. Ona se na to těší, myslím ze všeho nejvíce.”

Tradici představování filmů v letním kině jejich hlavními představiteli odstartoval před lety John Travolta.

Uma Thurmanová by měla být ve Varech od pátku do pondělí 3. července. Následně vyrazí do Prahy.

Affleck zamává v pátek



Herec Casey Affleck rovněž v pátek zamává divákům na červeném koberci před vstupem do Velkého sálu hotelu Thermal a na slavnostním ceremoniálu pak převezme Cenu prezidenta MFF KV. V neděli 2. 7. ve 14.00 ve Velkém sále hotelu Thermal uvedou Casey Affleck a režisér David Lowery společně s producenty Tobym Halbrooksem a Jamesem M. Johnstonem projekci filmu Přízrak. V neděli v 16.30 proběhne v Kongresovém sále hotelu Thermal KVIFF TALK s tvůrci filmu Přízrak, kterého se zúčastní Casey Affleck a režisér David Lowery společně s producenty Tobym Halbrooksem a Jamesem M. Johnstonem.

Vedle Umy Thurmanová či Caseyho Afflecka budou hosty festivalu také francouzští herci Céline Salletteová a Lambert Wilson, kteří uvedou soutěžní snímek Korporace (Corporate, režie Nicolas Silhol).

Lambert Wilson

FOTO: Profimedia.cz

Jeden z předních francouzských herců Lambert Wilson studoval herectví na londýnském Drama Center a díky své plynné angličtině se uplatnil zejména v počátcích své dráhy v anglofonních filmech: roku 1977 ve filmu Freda Zinnemana Julia a u téhož režiséra po boku Seana Conneryho v dramatu Pět dní jednoho léta (Five Days One Summer, 2012). V dalších letech se objevuje v řadě filmů velkých jmen francouzské kinematografie, jako jsou Claude Chabrol (Krev těch druhých / Le Sang des autres, 1984,) Andrzej Zulawski (La Femme publique, 1984) či André Téchiné (Schůzka / Rendez-vous, 1985).

S věhlasným Peterem Greenawayem natočil Architektovo břicho (The Belly of an Architect, 1987), s polskou legendou Andrzejem Wajdou drama Běsi (Les Possédes, 1988), s Jamesem Ivorym historické drama Jefferson v Paříži (Jefferson in Paris, 1995). S Alainem Resnaisem spolupracoval na čtyřech filmech – Stará známá písnička (On connaȋt la chanson,1997), Na ústa ne (Pas sur la bouche, 2003), Zbloudilá srdce (Coeurs, 2006) a Ještě jste nic neviděli (Vous n´avez encore rien vu, 2012).

Objevil se také v řadě amerických velkofilmů jako například Matrix Revolutions a Matrix Reloaded sourozenců Wachowských (2011), krimi Michaela Radforda Brilantní plán (Flawless, 2007) nebo Babylon A.D. Mathieu Kassovitze. Lambert Wilson vytvořil hlavní roli ve filmu Xaviera Beauvoise O bozích a lidech (Des hommes et des dieux, 2010), který získal Velkou cenu na MFF v Cannes, v loňském roce pak zaujal jako Jacques-Yves Cousteau v životopisném filmu Odyssea (Jacques-Yves Cousteau: Odysea). Lambert Wilson byl šestkrát nominován na Césara.

Céline Salletteová

FOTO: Profimedia.cz

Francouzská herečka Céline Salletteová se na filmovém plátně poprvé objevila v roce 2005 v dramatu Pravidelní milenci (Les Amants réguliers), režiséra Philippe Garrela, oceněného Stříbrným lvem za režii na MFF v Benátkách. Dále hrála například ve filmech Marie Antoinetta režisérky Sofie Coppolové nebo fantasy Život po životě (Hereafter,2010) Clinta Eastwooda. Za roli v dramatu Nevěstinec (L´Apollonide – souvenirs de la maison close, r. Bertrand Bonello, 2011) získala Lumiere Award a nominaci na Césara jako nejslibnější herečka.

Mohli jsme ji vidět rovněž ve filmu Jacquese Audiarda Rez a kost (De rouille et d´os, 2012 a ve stejném roce jí přinesl u širšího publika oblibu televizní seriál Znovuzrození (Les Revenants). V roce 2014 vytvořila hlavní roli v hudebním snímku Tonyho Gatlifa Geronimo.

Kaurismäki se vrací



Druhá strana naděje

FOTO: Aerofilms

Uvedení snímku Akiho Kaurismäkiho Druhá strana naděje zařazeného do sekce horizonty osobně doprovodí herečtí představitelé Sherwan Haji a Simon Al-Bazoon. Projekce filmu se koná v neděli 2.7. v 11.30 ve Velkém sále hotelu Thermal.

Hrdiny filmu jsou starý finský podomní obchodník Wikström a syrský uprchlík. Wikström opustí svou ženu alkoholičku a zakoupí nevýdělečnou restauraci na zapomenutém helsinském dvorku. Nabídne práci i mladému chudému Syřanovi. Ponurost a mlčenlivé postavy se v příběhu opět prolínají se suchým humorem a lidskostí.

Film je svérázným a tragikomickým komentářem k evropské současnosti, ale – v nejlepší Kaurismäkiho tradici – i oslavou obyčejné lidskosti a vzájemné solidarity, která je zcela neokázalá a prostá patosu. Film dostal v Berlíně Stříbrného medvěda za režii.