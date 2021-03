Zklidni to, frajere! Sloupek Jakuba Šofara o literatuře v době covidu

Jenže tohle není avízem k nějakému zbytečnému pláči nad kvalitou (české) literatury. Nikoliv. Důležitá je zde ta část Uklidněte se!. To by mělo být součástí každé strategie, kterou v této době vědomě či nevědomě přijímáme. Jestliže pro většinu z nás byla poslední desetiletí životem „v džezu“, pak tenhle covidový stop-time, který nám nabízí první hybatel (jak ho kdo vidí), bychom měli využít k usebrání, k porozumění, nebo alespoň k tomu zklidnění.

Pro milce literatury (aktivní i pasivní) by mohl být současný stav pokusem o nějakou revizi vlastního uspořádání, četbou ověřených, zapomenutých nebo jim neznámých knih. Novočtením. Je opravdu Malý princ nebo Saturnin mou referenční knihou, nebo je to jen sentiment a konformita? Jsou návraty zbytečné, či objevné?

A je opravdu nutné reagovat hned teď literárně na covid? Když se podíváme, co dosud knižně vyšlo, potvrzuje se, že kdo rychle dává, nevyhrává; ejaculatio praecox z představy, že je nutné reagovat, vyslovit se, sdílet. Možná by bylo výhodnější, kdyby ministerstvo kultury vypsalo program, z něhož by se platilo autorům a nakladatelům, aby si dali pokoj. Aby se zklidnili (a uklidnili).

Že se dá edičně reagovat na nezvaného návštěvníka, a přitom zbytečně nezatěžovat, dokazuje básník a literární historik Michal Jareš, který pro své přátele od března 2020 vydává a distribuuje online edici Slovesný (co?) vid (!), letité texty z českých (i exilových) periodik. Jeho „nakladatelství“ Svět v karanténě vyprodukovalo již přes třicet „návratů“, na jejichž autory jsme dávno zapomněli nebo se s nimi nikdy nesetkali, včetně neobyčejně aktuální ankety z roku 1929 Umělci o umění, kritice a obecenstvu, jež se ptala na význam rozlišování umění na pravicové a levicové, vliv kritiky v soudobém umění a na to, jestli mají umělci respektovat vkus obecenstva. Stejné otázky, stejné odpovědi, i když je to devadesát let.