Za Vlastislavem Tomanem. Vzpomínka Štefana Švece

Věděl, že je to srovnání zavádějící. Oba Foglarovy časopisy měly na rozvoj jen pár let, fungovaly v tržním prostředí a utnuly je nastupující totality. ABC se dlouho vyvíjelo se státní podporou; muselo ale bojovat s umrtvující cenzurou, fungovat v ideologickém nálevu.

S mírným zklamáním Vlastislav Toman vnímal, že Foglar je jako osobnost slavnější. Po roce 1989 Toman coby šéfredaktor ABC zrovna mířil do důchodu. Byl komunistou, jeho časopis, do té doby nejoblíbenější dětské periodikum, několik let bojoval o to, aby v novém kontextu vůbec přežil. Nakonec se mu to jako jednomu z mála předlistopadových dětských magazínů povedlo. Jeho tradice ho přes krizi přenesla.