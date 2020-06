Srážka s černou labutí. Jan Adamec nad novou knihou Thomase Pikettyho

Troufalý tisícistránkový opus v sobě vlastně skrývá knih několik. Piketty se pokouší nastínit historii globální nerovnosti od starověké Indie přes Velkou francouzskou revoluci až po finanční krizi v roce 2008. Vedle toho se pouští do teorie společenské stratifikace, ale zkoumá i kořeny současného populismu a ústup sociální demokracie a levice obecně z dnešního evropského mocenského pole. V neposlední řadě pak přichází se souborem více či méně propočítaných politik a ekonomických nástrojů, které by mohly problém nerovnosti řešit.

Jak podotýká jeden z recenzentů knihy ekonom Marshall Steinbaum, pro Pikettyho stejně jako u jeho předchozí průlomové práce Kapitál v 21. století (česky 2015) zůstává leitmotivem příjmová a majetková nerovnost, a především to, že se přes všeobecný globální růst bohatství a prosperity v období let 1980 až 2018 příjmová nerovnost paradoxně prohloubila.

Piketty ideologii nepovažuje za „závoj“ ekonomických a politických zájmů, ale za nedílnou součást systému, kterou lze v daném historickém kontextu pochopit, a tedy i analyzovat jako soubor představ, jak by společnost měla být řízena, strukturována a hierarchizována. „Každá lidská společnost si musí nerovnosti zdůvodnit,“ píše.

Jedna ze základních defenzivních strategií těchto ideologií zní, že změna není možná; Piketty jako mírně optimistický progresivista k tomu dodává, že změna je možná vždy, a to i u režimů operujících s „konci dějin“ či definitivní uzavřeností historické trajektorie. Znát historickou podmíněnost daných režimů a proniknout do struktury jejich ideologické obrany znamená získat svobodu „myslet změnu“ a tím i naději na jinou, méně nerovnou společnost.

Například právě ekonomové stále více objevují a „berou na milost“ vědy jako historii, sociologii a antropologii. Ekonomické chování tu neexistuje coby nějaká přirozená síla či pole nezávislé na našich myšlenkách či společenském a historickém kontextu. Naopak, je součástí společnosti a je podmíněno, vysvětlováno a ospravedlňováno často iracionálními myšlenkami racionálně spojenými do ideologických systémů.

Revolucionáři pak ovšem stáli před nelehkým problémem se této „ideologie“ zbavit a rozlišit, co má racionálně-funkční jádro – a co je důsledkem historických práv, útlaku a násilí. Museli oddělit práva na majetek od práv politických a zároveň definovat, co znamená legitimní majetek. Pikettyho především zaujalo, jak byl tento revoluční proces nedeterministický, že jej definovaly série zvratů, střetů a individuálních rozhodnutí.