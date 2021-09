Poupátka v theatru mundi. Štěpán Kučera nad románem Hany Lehečkové

„Já si doteď velmi živě pamatuju jednu situaci, kterou jsem částečně ztvárnila v Poupátkách a která to podle mého jasně demonstruje,“ vypráví autorka. „Byli jsme na divadelní přehlídce v jednom nejmenovaném městě, kde se nás ujala žena z místní kulturní scény a provázela nás. Neměla s námi vůbec žádné další pojítko, kromě toho, že tam byla v roli hostitelky. Před představením dal vedoucí nám, dětem, alkohol, protože nebyl spokojený s tím, jak jsme odehráli předchozí představení. Na této ženě bylo jasně vidět, že se jí to absolutně nelíbí – některým členům v té době nebylo ani deset let – a že je to něco, co se příčí jejím zásadám. Poté, co jsme ale představení odehráli, za námi přišla a našeho vedoucího veřejně pochválila. Že prý se jí prve nelíbilo, když viděla, že nám dospělý dává alkohol, ale že mu nakonec musí dát za pravdu, že to fungovalo, že jsme hráli skvěle a je vidět, že ví, co dělá. Takže se vedoucí tetelil blahem, jeho toxické praktiky získaly uznání od jiné dospělé osoby a nám dětem to přišlo opět o něco normálnější.“