Podzemní železnicí. Román Colsona Whiteheada dostal seriálovou podobu

Když byl Barry Jenkins kluk, slýchával o podzemní železnici, jejímž účelem bylo zachraňovat černochy před nelidským zacházením bílých otrokářů. Představoval si ji jako spleť tunelů vedoucích z jihu Spojených států až na sever. Ta představa jej okouzlovala a naplňovala hrdostí na afroamerické předky, kteří se dokázali vzepřít nesvobodě. Později zjistil, že šlo jen o metaforické označení pro neformální síť nadzemních útočišť zřízených abolicionisty. Žádný vlak ani tunely. Bylo to pro něj jako zjistit, že Santa Claus neexistuje. Pak se Jenkins začetl do románu Colsona Whiteheada Podzemní železnice (2016, česky Jota 2018), oceněného Pulitzerovou cenou, a magické obrazy z jeho dětství znovu ožily.

Ve Whiteheadově historické fikci jsou to skutečně podzemní tunely, které protagonistce pomáhají unikat před obávaným lovcem lidí Ridgewayem. Mladá Cora se svým přítelem Caesarem prchá z bavlníkové plantáže v Georgii. Nejdřív do Jižní Karolíny, potom do Severní Karolíny, do Tennessee a Indiany. Nikde jí není dopřáno najít nový domov, všude zakouší hrůzy systému založeného na přesvědčení o nadřazenosti bílé rasy. Každé zastavení zároveň reflektuje jinou etapu americké historie. Whitehead zintenzivnil a do několika roků zhustil desítky let trvající dějiny rasismu.