Pavel Karous: Život a doba sklářské umělkyně Jaroslavy Brychtové

Za druhé republiky ji kvůli podezření na tuberkulózu otec poslal do plicního sanatoria v Tatrách, kde ji zastihl vznik fašistického Slovenského státu, zpátky do Němci již obsazených Čech se dostávala za dramatické situace. V roce 1944 úspěšně složila při jímací zkoušky na Uměleckoprůmyslové škole v Praze – v té době ještě neměla „umprumka“ status vysoké školy, a vyhnula se tak ukončení činnosti vysokých škol v protektorátu na podzim 1939. Škola byla ale stejně ke konci války okupačními úřady zavřena a Brychtová byla nuceně nasazena jako dělnice v německé továrně.

V září 1945 také nastupuje na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do Ateliéru pro užité sochařství a rytí kamene a skla, který vede Karel Štipl. V polovině studia pak přestoupí k Janu Laudovi do sochařského ateliéru na AVU.

Po studiích se Brychtová vrací do Železného Brodu, kde dostává práci jako podniková výtvarnice v novém národním podniku Železnobrodské sklo a v roce 1950 tu zakládá experimentální středisko pro uplatnění skla v architektuře. V té době je jí dvacet šest let a její příklad ukazuje, že velmi problematická doba s sebou nese kromě strašlivých nespravedlností i pozitiva v oblasti ženské emancipace a v možnostech uplatnění pro mladé.

Ve „zlatých šedesátých“ získávali v soutěžích jednu prestižní zakázku za druhou: například v roce 1964, kdy realizovali plastické vitráže do oken Svatováclavské kaple v Chrámu sv. Víta. Roku 1967 vytvořili minimalistickou strukturální stěnu pro brněnské letiště. Pro československý pavilon na Expu 1967 v Montrealu pak vznikl mimořádně mezinárodně úspěšný Montrealský triptych. Již koncem šedesátých let tak dvojice Libenský– Brychtová dobyla pozici jedněch z nejuznávanějších sklářských umělců u nás i ve světě – a Jaroslava Brychtová obdržela státní ocenění za výjimečný tvůrčí přínos v oblasti umění.

Jejich dílo v lobby pražského hotelu Fórum (dnes Corinthia) bylo zničeno při změně majitele a rekonstrukci. Neblahý osud potkal i vlys v hotelu Praha z roku 1980, který byl odstraněn při demolici celé této unikátní stavby. Brychtová tehdy k bourání hotelu do médií řekla: „Považuji za krátkozraké a nedobré pro českou kulturu zbavovat se těchto uměleckých artefaktů v interiéru, potažmo celých architektonických celků. Tato díla vznikala jenom díky velké materiální podpoře, která je dnes nedosažitelná. Praha by se naopak měla reprezentovat československým sklem v architektuře, které nás proslavilo po celém světě. Ochrana je dnes aktuální zvláště pak, bylo-li při neodborných revitalizacích v minulých letech tolik těchto uměleckých děl nenávratně zničeno.“

Jáša, jak jsem jí směl říkat, byla nejen geniální tvůrkyně s absolutní prostorovou představivostí a dříč, ale také vzdělaná, moudrá, milá a vtipná žena. Pamatuji si, jak jednou po bohaté snídani, kterou nikdy nešidila, sešla dolů do ateliéru, kde už jsem modeloval a měl nahlas puštěnou elektronickou hudbu projektu Leftfield. Když přišla, rychle jsem lezl z lešení, abych to vypnul, ale ona mě zarazila: „To nech puštěný, to je skvělý na práci, trochu jako Šostakovič, ale točí se to pořád dokola jak kafemlejnek.“ A pak po mně začala elektronickou hudbu tato tehdy skoro osmdesátiletá dáma vyloženě vyžadovat; nejvíc se jí líbil Plastikman, o jehož produkci se vyjádřila, že je jako „aztécká pyramida, co pomalu vylézá z moře“.